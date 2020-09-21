В Петербурге коронавирус подхватили еще 209 человек

В Петербурге коронавирус подхватили еще 209 человек
Жителей просят использовать средства индивидуальной защиты. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге ежедневно обновляются данные о числе инфицированных Covid-19. За сутки болезнь выявили у 209 человек.

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью в понедельник, 21 сентября. По всей России за указанный период было выявлено 6 тыс. 196 случаев коронавируса в 84 регионах, из них 1 тыс. 589 случаев (25,6 %) — без клинических проявлений болезни. В Ленобласти за последние сутки Covid-19 подтвердился еще у 52 жителей. Всего в стране с начала пандемии медики выявили 1 млн 109 тыс. 595 заболевших.

Напомним, рааспространение коронавируса нового типа началось в декабре 2019 в китайском городе Ухань провинции Хубэй.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Петербурге на коронавирус нового типа успели обследовать более 12 тыс. человек.

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