В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 12 тысяч человек

В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 12 тысяч человек
Коронавирус все еще представляет существенную эпидемиологическую угрозу. Фото: pixabay.com

В Петербурге продолжают ежедневно проверять горожан на коронавирусную инфекцию нового типа. За минувшие сутки в городе успели обследовать 12 301 человека.

Об этом стало известно в понедельник, 21 сентября. Как сообщили на официальном сайте администрации Северной столицы, под наблюдением специалистов находится 439 человек. Из них 5 — в обсерваторе, 434 — контактные.

Кроме того, за последние 24 часа было обработано 144 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аптеки Петербурга начинают продажу лекарств от коронавируса. Один из препаратов будет стоить более 12 тыс. рублей.

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