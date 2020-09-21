Аптеки Петербурга начинают продажу лекарств от Covid-19

Лекарства можно будет купить по рекомендации врача. Фото: pixabay.com

Лекарства можно будет купить по рекомендации врача. Фото: pixabay.com

В понедельник, 21 сентября, в России стартует продажа нескольких препаратов для лечения коронавируса. Один из них будет стоить более 12 тыс. рублей.

Сегодня на полках аптек появятся лекарства «Арепливир» и «Коронавир». Продажа препаратов в свободном доступе не планируется, приобрести средство от Covid-19 можно будет только по рекомендации врача.

Препарат «Арпеливер» будут продавать по 12,3 тыс. рублей за порцию. Цифра обусловлена расходами на доставку лекарства в медучреждения и аптеки.

Врачи считают, что препараты доказали свою эффективность, с ними согласен Минздрав, внесший их в соответствующий список.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, кому опасно прививаться от коронавируса. Об этом рассказал завкафедрой клинической иммунологии Сеченовского университета Александр Караулов.