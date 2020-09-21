Эксперт рассказал, кому опасно прививаться от коронавируса

Аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием. Фото: gov.spb.ru

Аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием. Фото: gov.spb.ru

Людям с первичным иммунодефицитом может быть опасно прививаться от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом рассказал завкафедрой клинической иммунологии Сеченовского университета Александр Караулов.

По его словам, у инфицированных COVID-19 нередко наблюдается иммунотромбоз, то есть повышенная свертываемость крови. Часто это приводит к смерти от сопутствующих заболеваний.

Как сообщил RT, онкологические, аутоиммунные и ревматологические заболевания академик РАН противопоказаниями для вакцинации не считает. Если рассматривать вопрос совместимости вакцин от гриппа и от коронавируса, то «от гриппа лучше прививаться уже сейчас.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в понедельник в России стартует продажа лекарств от коронавируса. Речь идет о лекарствах «Арепливир» и «Коронавир», первое из которых обойдется в более чем 12 тысяч рублей.