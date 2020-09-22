В Петербурге пытались оптом продать еще не поступившее в аптеки лекарство от Covid-19

Продавец не уточнил откуда у него лекарство, которое еще даже не поступил в петербургские аптеки. Фото: pixabay.com

Продавец не уточнил откуда у него лекарство, которое еще даже не поступил в петербургские аптеки. Фото: pixabay.com

В Петербурге на сайте бесплатных объявлений пытались продать оптовую партию новейшего препарата для амбулаторного лечения коронавируса «Арепливир», которое еще даже не поступило в аптеки города.

Одна упаковка обошлась бы покупателям в 12 тыс. 320 рублей. Однако было и предложение купить 30 упаковок по 10 тыс. рублей за каждую. Как сообщили «РИА Новости», для «оптовых» клиентов ставка снижалась еще больше — 8 тыс. рублей при покупке от 60 упаковок.

Предприимчивый продавец заявлял, что предлагает препарат напрямую от производителя. К настоящему моменту объявление уже удалено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что производитель лекарства от коронавируса прогнозирует вторую волну пандемии в ноябре. По его словам, число инфицированных коронавирусом нового типа в стране может вырасти до 2 млн человек.