В Петербурге пытались оптом продать еще не поступившее в аптеки лекарство от Covid-19

В Петербурге на сайте бесплатных объявлений пытались продать оптовую партию новейшего препарата для амбулаторного лечения коронавируса «Арепливир», которое еще даже не поступило в аптеки города.
Одна упаковка обошлась бы покупателям в 12 тыс. 320 рублей. Однако было и предложение купить 30 упаковок по 10 тыс. рублей за каждую. Как сообщили «РИА Новости», для «оптовых» клиентов ставка снижалась еще больше — 8 тыс. рублей при покупке от 60 упаковок.
Предприимчивый продавец заявлял, что предлагает препарат напрямую от производителя. К настоящему моменту объявление уже удалено.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что производитель лекарства от коронавируса прогнозирует вторую волну пандемии в ноябре. По его словам, число инфицированных коронавирусом нового типа в стране может вырасти до 2 млн человек.