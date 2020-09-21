Производитель лекарства от коронавируса прогнозирует вторую волну пандемии в ноябре

Реальное количество инфицированных россиян может быть в два-три раза больше. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Реальное количество инфицированных россиян может быть в два-три раза больше. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Вторая волна коронавирусной инфекции может прийтись на конец ноября — начало декабря. Об этом рассказал владелец производящей ряд препаратов для лечения COVID-19 компании «Р-Фарм».

По его словам, число инфицированных коронавирусом нового типа в стране может вырасти до 2 млн человек.

Как сообщает Forbes, российский миллиардер отметил, что реальное количество инфицированных россиян может быть в два-три раза больше. И добавил, что во многих случаях диагноз стало ставить сложнее, поскольку вирус начал иначе себя вести.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аптеки Петербурга начинают продажу лекарств от Covid-19. Препарат «Арпеливер» будут продавать по 12,3 тыс. рублей за порцию. Цифра обусловлена расходами на доставку лекарства в медучреждения и аптеки.