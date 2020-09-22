Мигранта порезали после ссоры с товарищем бармена кафе в центре Петербурге

В Петербурге гражданин Узбекистана оказался в больнице с колото-резаными ранениями после того, как стал участником конфликта в кафе. Он повздорил с товарищем бармена.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел накануне, 21 сентября, поздно вечером.

Выяснилось, что мигрант находился в кафе на Гончарной улице и поругался там с гражданином Таджикистана.

Вскоре после этого мужчина попал в Мариинскую больницу. У него зафиксировали резаные ранения головы, раны груди, живота, ягодицы. Его состояние оценили как средней степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело.

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