Изъято семь ножей: житель Витебского из личной неприязни пырнул соседа

Медики диагностировали у пострадавшего проникающие колото-резаные раны живота и брюшной полости. Фото: Pixabay

Медики диагностировали у пострадавшего проникающие колото-резаные раны живота и брюшной полости. Фото: Pixabay

В Московском районе Петербурга госпитализировали мужчину с ножевыми ранениями. Полицейские задержали его соседа.

Инцидент случился в воскресенье, 20 сентября, в квартире дома №79 по Витебскому проспекту. В отдел полиции обратилась местная жительница, которая рассказала, что в указанном доме сосед ударил ножом ее мужа.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские задержали на месту 34-летнего мужчину. По предварительным данным, во время внезапно возникшей личной неприязни он нанес ножевые ранения 32-летнему жителю.

У пострадавшего диагностировали проникающие колото-резаные раны живота и брюшной полости, состояние — тяжелое. Злоумышленник также был госпитализирован: он пострадал при задержании. С места происшествия изъяты семь ножей.

По факту произошедшего в настоящее время проводится проверка.

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