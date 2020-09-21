Изъято семь ножей: житель Витебского из личной неприязни пырнул соседа

В Московском районе Петербурга госпитализировали мужчину с ножевыми ранениями. Полицейские задержали его соседа.
Инцидент случился в воскресенье, 20 сентября, в квартире дома №79 по Витебскому проспекту. В отдел полиции обратилась местная жительница, которая рассказала, что в указанном доме сосед ударил ножом ее мужа.
Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские задержали на месту 34-летнего мужчину. По предварительным данным, во время внезапно возникшей личной неприязни он нанес ножевые ранения 32-летнему жителю.
У пострадавшего диагностировали проникающие колото-резаные раны живота и брюшной полости, состояние — тяжелое. Злоумышленник также был госпитализирован: он пострадал при задержании. С места происшествия изъяты семь ножей.
По факту произошедшего в настоящее время проводится проверка.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что несовершеннолетняя петербурженка пошла в полицию после развратных действий приятеля.