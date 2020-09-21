Несовершеннолетняя петербурженка пошла в полицию после развратных действий приятеля

Несовершеннолетняя петербурженка пошла в полицию после развратных действий приятеля
Девочка обратилась в полицию. Фото: pixabay.com

В Калининском районе Петербурга мужчина совершил развратные действия в отношении местной жительницы.

Инцидент произошел в пятницу, 18 сентября, в доме №36 по улице Федосеенко. На следующий день в отдел полиции обратилась 17-летняя жительница. Как стало известно gazeta.spb.ru , заявительница рассказала, что малознакомый мужчина совершил в отношении нее развратные действия.

В настоящее время сотрудники правопорядка проводят проверку по факту случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали двух пьяниц за «заминирование» метро и ресторана.

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