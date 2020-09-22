Похищение девушки на Маршала Казакова оказалось ненастоящим

В полиции прокомментировали новости о похищении девушки. Фото: Baltphoto

В полиции прокомментировали новости о похищении девушки. Фото: Baltphoto

В полиции прокомментировали сообщения о похищении девушки в Петербурге. Оказалось, что жених пытался исполнить национальную традицию и увез ее.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в полицию заявили о похищении девушки на Маршала Казакова. Очевидцы утверждали, что неизвестный силой похитил девушку, посадил ее в машину и скрылся. Тревогу забил и отец девушки.

Полиция выяснила, что мужчина пытался следовать национальным традициям, а девушка ухала с ним добровольно.

«Действия гражданина очевидцами были восприняты неоднозначно», — пояснили в ведомстве.