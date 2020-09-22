Дело заколовшего родственника в Петербурге мигранта рассмотрит суд

В Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении приезжего. Его обвиняют в убийстве.

Об этом сообщает прокуратура Петербурга.

Уточняется, что трагедия произошла всего около трех месяцев назад. Тогда фигурант дела на улице Антонова-Овсеенко в Невском районе поругался со своим родственником. В результате, по версии правоохранителей, злоумышленник дважды всадил в него нож.

Потерпевший умер в больнице через двое суток. В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Его направили в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге мужчина, которого пришлось задерживать со стрельбой, стал фигурантом сразу двух уголовных дел.