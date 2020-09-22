Агрессивный петербуржец с Витебского проспекта стал фигурантом двух дел

В Петербурге мужчина, которого пришлось задерживать со стрельбой, стал фигурантом сразу двух уголовных дел.

Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О задержании буйного жильца на Витебском районе писала gazeta.spb.ru. Инцидент произошел в воскресенье, 20 сентября. В полицию тогда обратилась местная жительница, она заявила, что сосед ударил ее мужа ножом.

Злоумышленник так просто полиции не дался. Полицейскому пришлось стрелять. Тогда с места происшествия изъяли семь ножей.

Во время проверки установили: табельное оружие полицейский применил законно.

В результате в отношении петербуржца возбудили уголовные дела по статьям «Покушение на убийство», а также «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемый сейчас находится в больнице.