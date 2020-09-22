Кто из Смольного рассекал по городу на машине в день отказа от автомобилей

Кто из Смольного рассекал по городу на машине в день отказа от автомобилей
Не все чиновники поддержали Всемирный день без автомобиля. Фото: Baltphoto

В Петербурге чиновники не стали присоединяться к Всемирному дню отказа от автомобилей. На работу утром во вторник, 22 сентября, они поехали на служебных автомобилях.

За чиновниками проследила «Мойка78». Так, отказываться от машины не стали вице-губернаторы Эдуард Батанов, Николай Бондаренко, депутат Госдумы Игорь Дивинский. Как подметило издание, спустя некоторое время после наблюдения корреспондентом у входа Смольного, служебные автомобили начали парковаться в неизвестном месте.

Отметим, что в этот день были замечены машины замглавы комитета по печати Марины Мерцаловой, замглавы комитета по внешним связям Андрея Хлуткова, представителя губернатора в ЗакСе Юрия Шестерикова.

Нашлись, впрочем, и такие чиновники, которые пересели на велосипед. Такими стали главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры и комитета по финансам Андрей Левакин и Алексей Корабельников.

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