Кто из Смольного рассекал по городу на машине в день отказа от автомобилей

Не все чиновники поддержали Всемирный день без автомобиля. Фото: Baltphoto

Не все чиновники поддержали Всемирный день без автомобиля. Фото: Baltphoto

В Петербурге чиновники не стали присоединяться к Всемирному дню отказа от автомобилей. На работу утром во вторник, 22 сентября, они поехали на служебных автомобилях.

За чиновниками проследила «Мойка78». Так, отказываться от машины не стали вице-губернаторы Эдуард Батанов, Николай Бондаренко, депутат Госдумы Игорь Дивинский. Как подметило издание, спустя некоторое время после наблюдения корреспондентом у входа Смольного, служебные автомобили начали парковаться в неизвестном месте.

Отметим, что в этот день были замечены машины замглавы комитета по печати Марины Мерцаловой, замглавы комитета по внешним связям Андрея Хлуткова, представителя губернатора в ЗакСе Юрия Шестерикова.

Нашлись, впрочем, и такие чиновники, которые пересели на велосипед. Такими стали главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры и комитета по финансам Андрей Левакин и Алексей Корабельников.