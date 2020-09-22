Петербуржцам рассказали, какой будет вторая волна коронавируса

Петербуржцам рассказали, какой будет вторая волна коронавируса
Петербуржцы могут и не заметить второй волны коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Специалист в области вирусологии рассказал, что вторая волна коронавирусной инфекции в Петербурге будет не особо выраженной, в то время как для остальных регионов все только начинается.

Директор Института медицинской паразитологии им. Марциновского, вирусолог Александр Лукашев заявил в беседе с «Известиями», что Москва и Петербург попали в ряд городов, где было много случаев заражения коронавирусом. В «двух столицах» вторая волна коронавируса пройдет почти незаметно, рост числа заболеваний будет более плавным.

А в регионах, где весной практически не было вспышки заболевания, угроза распространения вируса остается на том же уровне, что и в апреле. По словам вирусолога, для них все только начинается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что больше половины жителей Петербурга не верят во вторую волну коронавируса.

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