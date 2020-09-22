Британский миллиардер Ричард Брэнсон замечен на бирже Петербурга

Во вторник, 22 сентября, Санкт-Петербургская биржа открыла торги акциями пяти новых эмитентов. В список компаний вошли музыкальный сервис Spotify и аэрокосмическая компания Virgin Galactic Ричарда Брэнсона.

Как сообщает АБН, компания Spotify — это шведский стриминговый сервис, на который подписаны почти 300 млн человек из 90 стран мира. Суммарная стоимость всей компании, по данным биржи, составляет 43 млрд долларов.

Что касается компании Virgin Galactic, то ее капитализация оценивается всего в 3,8 млрд долларов. Популярность компании приносит ее эксцентричный основатель Ричард Бенсон. Он создал компанию в 2004 году.

Бизнес Virgin Galactic направлен на суборбитальные туристические полеты. Первый такой полет должен состояться в начале 2021 года, и в космос полетит не кто иной, как Ричард Брэнсон $250 тысяч. К середине этого года было раскуплено уже 600 билетов, еще 700 человек внесли депозиты для последующей покупки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Совкомфлот» нашел $500 млн на бирже.