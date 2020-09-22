Петербургские власти думают над ужесточением наказания для руферов

Дом на улице Рубинштейна, с крыши которого упали руфер и девушка. Фото: google.maps

Дом на улице Рубинштейна, с крыши которого упали руфер и девушка. Фото: google.maps

В Смольном 22 сентября обсудили вопрос о свободном проникновении петербуржцев на крыши городских зданий.

Во время докладу главе Жилищного комитета Виктору Борщеву напомнили о трагедии, которая произошла накануне на улице Рубинштейна, где руфер сорвался с высоты вместе со своей знакомой. Председатель ведомства отметил, что самостоятельно упасть с крыши было бы сложно, поскольку на ней установлены ограждения, а кровля покрыта рубероидом.

«Просто упасть надо умудриться. Но этим Следственный комитет занимается. Задача стоит острая, что мы должны закрыть доступ на кровли. Мы устанавливаем сигнализации, антивандальные двери, крепкие замки», — отметил чиновник.

Кроме того, губернатор города Александр Беглов предложил ужесточить наказание за взлом дверей на чердак. Он отметил, что сейчас правонарушители платят незначительные штрафы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руфер и его спутница сорвались с крыши дома на Рубинштейна.