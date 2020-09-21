Руфер и его спутница сорвались с крыши дома на Рубинштейна

В Петербурге на улице Рубинштейна местные жители обнаружили тела двух молодых людей. По предварительным данным, они сорвались с крыши.

Об этом стало известно сегодня, 21 сентября. В отдел полиции обратилась жительница одного из домов на указанной улице. Она рассказала, что мыла окна и услышала грохот. Когда выглянула, то увидела на асфальте два тела: пыталась окликнуть их, после чего вызвала полицию.

Как сообщил портал 78.ru, по предварительным данным, погибший — 23-летний экскурсовод-нелегал по крышам города. Личность девушки пока не установлена.

По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при себе у погибших были разбитые мобильные телефоны, полис ДМС, банковские карты и карты «Подорожник».