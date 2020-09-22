Детский сад и 14 школьных классов в Петербурге ушли на карантин

В петербургских образовательных учреждениях начинают выявлять случаи заражения коронавирусной инфекцией среди детей. Из-за этого на карантин закрылись детский сад и ряд школьных классов.

Как сообщает «Интерфакс», врачи подтвердили диагнозы COVID-19 и ОРВИ у ребят из одного детского сада и 14-ти классов в шести городских школах. Из-за этого школьники отправились на дистанционное обучение. В Роспотребнадзоре отмечают, что городские школы и детские сады могут быть полностью переведены на обучение из дома только при отсутствии 20 процентов ребят.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге Духовная академия закрылась на карантин из-за Covid-19. Ученики, которые общались с заболевшими, также будут обследованы на коронавирус, у них уже взяли необходимые анализы. Академия продолжит обучение в дистанционном формате.