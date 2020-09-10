В Петербурге Духовная академия закрылась на карантин из-за Covid-19

Санкт-Петербургская духовная академия ушла на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции среди студентов.

Об этом сообщается на сайте академии. Известно, что карантин в учебном заведении ввели накануне, 9 сентября. Ученики, которые общались с заболевшими, также будут обследованы на коронавирус, у них уже взяли необходимые анализы.

Воспитанники, поступившие из Петербурга и Ленобласти, которые уже переболели или сдали отрицательный тест на инфекцию, будут находиться в местах постоянного проживания до момента снятия карантина.

Академия продолжит обучение в дистанционном формате. Карантин продлится до 21 сентября, однако в случае благоприятного результата его могут снять раньше срока.

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