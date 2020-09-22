Американский профессор: противостоять коронавирусу могут антитела к лихорадке денге

Если предположения профессора окажутся верны, некоторую степень защиты от коронавируса сможет предоставить вакцина против лихорадки денге. Фото: pixabay.com

Если предположения профессора окажутся верны, некоторую степень защиты от коронавируса сможет предоставить вакцина против лихорадки денге. Фото: pixabay.com

Специалист Университета Дьюка Мигель Николелис озвучил гипотезу, по которой люди, перенёсшие лихорадку денге, могут быть неуязвимы для новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Географический анализ распространения коронавируса и лихорадки показал, что в этом случае «возможна иммунологическая перекрестная реактивность между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2», объясняет профессор Николелис. Таким образом, если предположение подтвердится, вакцина против лихорадки сможет также, в некоторой степени, служить защитой от COVID-19.

Однако российский ученый НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Н. Гамалеи, профессор Александр Бутенко опроверг теорию своего иностранного коллеги, заявив, что его версия нарушает основы иммунологической науки, пишет издание «Говорит Москва». Бутенко подчеркивает, что лихорадка денге и коронавирус — заболевания из разных семейств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, то в Петербурге госпиталь «Заря» вновь открыли для пациентов с коронавирусом.