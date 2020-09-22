Госпиталь в пансионате «Заря» опять принимает пациентов с COVID-19

В Петербурге временный инфекционный госпиталь, который развернули в пансионате «Заря», вновь начал прием пациентов с коронавирусом.

Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева. Отмечается, что свободный коечный фонд для взрослых пациентов с коронавирусом в Петербурге сократился до 6%. В результате приняли решение возобновить работу временного госпиталя в «Заре».

Пока в Петербурге пациентов с коронавирусом принимают 12 взрослых и один детский стационар. Там развернуты 3776 коек.

Отметим, что с 24 марта по 22 апреля в качестве обсервационного центра принял 152 человека. Затем он был перепрофилирован под временный госпиталь. Туда направили более 2,5 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что за последние сутки прирост смертей в Петербурге составил 25 человек.