В Петербурге от коронавируса умерли еще 25 человек

В Петербурге от коронавируса умерли еще 25 человек
Петербург - в лидерах по числу новых заболевших коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге растет число жертв от новой коронавирусной инфекции. С начала пандемии, по последним данным, заболевание унесло жизни 2802 человека.

Об этом утром во вторник, 22 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге. Отметим, что за последние сутки была подтверждена смерть от коронавируса еще 25 человек.

При этом число заболевших с начала пандемии в Северной столице перевалило за 50 тысяч пациентов. В России число заболевших превышает миллион.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что производители лекарств ждут вторую волну пандемии коронавируса в ноябре этого года. Специалисты не исключают, что число инфицированных коронавирусом нового типа в стране может вырасти до 2 млн человек.

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