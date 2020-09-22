В Петербурге по подозрению в убийстве и расчленении трансгендера задержали актёра

Сотрудники угрозыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти раскрыли убийство с последующим расчленением, совершенное, предположительно, петербургским актером.

Части тела погибшего мужчины с силиконовой грудью нашли в реке Мга. Позже выяснилось, что жертва убийцы был 24-летним трансгендером из Таджикистана. Правоохранители, расследуя жуткий инцидент, вышли на след подозреваемого — им оказался любовник умершего.

Молодой человек оказывал сексуальные услуги, а 54-летний актер, живущий в Петербурге, был его постоянным и, похоже, последним клиентом. В ночь на 13 января 2020 года мужчина пригласил трансгендера в апарт-отель на Васильевском острове. По версии следствия, клиент решил, что уроженец Таджикистана хочет усыпить его, а затем обокрасть, и решил действовать на опережение: воспользовался сначала ножом, а затем пилой. Задержали подозреваемого во вторник, 22 сентября, в квартире его друга на Новочеркасском проспекте.