Убийца Джона Леннона объяснил, зачем застрелил музыканта

Осужденный за убийство лидера культовой группы The Beatles Джона Леннона 65-летний Марк Чепмен признался в причинах своего поступка и принес извинения вдове музыканта — Йоко Оно.

Чепмен сделал заявление во время слушаний по очередной просьбе об условно-досрочном освобождении. Убийца Леннона признался, что сделал это «ради славы», и считает свой поступок презренным. В УДО ему, кстати, отказали. Об этом сообщает Е-Radio.US.

«Я убил его, потому что он был очень, очень, очень известен, и это единственная причина, а я был очень, очень, очень, очень сильно самовлюбленным и эгоистичным», — пытался оправдаться Чепмен.

Чепмен назвал музыканта иконой и заявил, что сожалеет о боли, которую он причинил Йоко Оно. По его словам, эти мысли не выходят у него из головы.

Комиссия заявила, что убийство Леннона принесло боль не только членам The Beatles и близким музыканта, но и «всему миру». В следующий раз он может попытаться получить УДО через два года.

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