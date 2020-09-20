Разработчик «Новичка» извинился перед отравленным Навальным

Один из создателей боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия «Новичок» Вил Мирзаянов извинился перед отравленным оппозиционером Алексеем Навальным.

Химик принес свои извинения за то, что он принимал участие в разработке вещества, которым он был отравлен. Он назвал создание этого яда преступным бизнесом и заявил, что сожалеет об этом. В эфире телеканала «Дождь» Мирзаянов отметил, что вскоре после создания «Новичка» он понял свою ошибки и всю последующую жизнь посвятил себя борьбе против применения боевых ядов.

Мирзаянов рассказал, что в 90-х встречался с человеком, пережившим отравление «Новичком». Он утверждает, что его симптомы похожи на симптомы Навального, которые он упоминал в соцсети.

Химик добавил, что восстановление оппозиционера может длиться до года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Навальный сообщил о выходе из состояния «технически живого человека».