Разработчик «Новичка» извинился перед отравленным Навальным

Разработчик &#171;Новичка&#187; извинился перед отравленным Навальным
Алексей Навальный. Фото: instagram.com/navalny

Один из создателей боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия «Новичок» Вил Мирзаянов извинился перед отравленным оппозиционером Алексеем Навальным.

Химик принес свои извинения за то, что он принимал участие в разработке вещества, которым он был отравлен. Он назвал создание этого яда преступным бизнесом и заявил, что сожалеет об этом. В эфире телеканала «Дождь» Мирзаянов отметил, что вскоре после создания «Новичка» он понял свою ошибки и всю последующую жизнь посвятил себя борьбе против применения боевых ядов.

Мирзаянов рассказал, что в 90-х встречался с человеком, пережившим отравление «Новичком». Он утверждает, что его симптомы похожи на симптомы Навального, которые он упоминал в соцсети.

Химик добавил, что восстановление оппозиционера может длиться до года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Навальный сообщил о выходе из состояния «технически живого человека».

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