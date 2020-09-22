Экологическая безопасность станет одной из приоритетных соцгарантий в Ленобласти

Экологическая безопасность станет одной из приоритетных соцгарантий в Ленобласти
Принятие закона обеспечит ленинградцам гарантии экологической безопасности. Фото: pixabay.com

Закон о социальных гарантиях, который активно обсуждается в Ленинградской области, будет регулировать, в числе приоритетных, вопросы экологической безопасности.

Об этом рассказал глава фракции «Единой России» регионального Законодательного собрания Олег Петров. Он объяснил, что на сегодняшний день власти получают множество жалоб от жителей региона по поводу экологических проблем: мусорных полигонов, загрязнений в водоёмах и лесах, незаконных свалок и многого другого.

В рамках закона о социальных гарантиях будет определено точное количество мусорных полигонов, необходимых Ленобласти, а также достигнута договоренность с Санкт-Петербургом по переработке отходов на территории 47 региона. Петров отмечает, что это крайне серьезный и сложный вопрос, работать над решением которого будут комитеты по природным ресурсам, экологической безопасности, а также зампред областного правительства, курирующий этот вопрос, передает телеканал «ЛенТВ 24».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что через два года общественный транспорт в Петербурге станет экологически чистым.

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