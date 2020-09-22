Ученые обнаружили в мозге человека «скрытые» мысли

Ученые обнаружили в мозге человека &#171;скрытые&#187; мысли
Фото: pixabay.com

Оказалось, что мысли могут сохраняться в зрительной коре головного мозга против человеческой воли, а зрительные образы остаются в мозге, даже если человек об этом не догадывается.

Группа австралийских психологов провела эксперимент, в котором людям раздали карточки с надписями «зеленое брокколи» и «красное яблоко» и попросили не думать о написанном. Хотя половина заявила, что им это удалось, выяснилось, что на самом деле нейроны продолжают реагировать на это сочетание, даже когда человек пытается подавить навязчивые мысли или заменить их другими.

Открытие ученых может помочь в разработке методов лечения расстройств, связанных с неадаптивными мыслями. К примеру, удастся найти способ борьбы с навязчивыми образами для курильщиков или людей, страдающих от других зависимостей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему опасно «заливать» осеннюю хандру алкоголем.

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