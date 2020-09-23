В Петербурге заслушивают свидетелей по делу историка Соколова

В Петербурге продолжается судебный процесс по делу историка Олега Соколова, которого подозревают в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, очередное заседание проходит в среду, 23 сентября.

Следствие считает, что в ноябре прошлого года бывший доцент СПбГУ историк Олег Соколов убил свою сожительницу Анастасию Ещенко, которая была аспиранткой в том же университете. Затем он расчленил ее тело. Соколова задержали у реки Мойки, при нем был рюкзак, в котором нашли конечности девушки.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что сам историк требует возмещения морального вреда от одной из своих экс-любовниц. Он был возмущен выходом фильма под названием «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона». Теперь через суд он намерен добиться компенсации от Екатерины Пржигодской.