В Петербурге за месяц на дезинфекцию общественного транспорта от Covid-19 потратили 3700 литров

В Северной столице на дезинфекцию общественного транспорта каждый месяц уходит более 3,7 тыс. литров дезраствора.

Транспортные предприятия Петербурга продолжают принимать меры, направленные на профилактику распространения коронавируса. Ежедневно на улицы города работает около тысячи единиц подвижного состава, из которых 480 трамваев и 490 троллейбусов.

Как сообщила пресс-служба Смольного, СПб ГУП «Горэлектротранс» использует на дезинфекцию до 12 литров в сутки на выпуск пассажирского состава на линию и это только в одном парке, всего таких – 10. В СПб ГПУ «Пассажиравтотранс» ежемесячно используется более ста литров раствора для дезинфекции автобусов.

В петербургском метро несколько раз в день обрабатываются поручни, входные двери, автоматы для продажи жетонов, стекла билетных касс и все горизонтальные поверхности.

Работники общественного транспорта проходят обязательные осмотры перед началом работы. При первых признаках недомогания сотрудников отстраняют от работы в смену.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что люди, носящие маски и перчатки, заражаются инфекциями намного реже. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.