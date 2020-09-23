Эксперты: люди, носящие маски и перчатки, заражаются инфекциями намного реже

Эксперты: люди, носящие маски и перчатки, заражаются инфекциями намного реже
Людям нужно носить маски в общественных местах. Фото: pixabay.com

Вероятность заболевания снижается примерно в два раза.

Эксперты провели исследование и выяснили, как ношение масок и перчаток влияет на количество зараженных различными инфекциями. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы Роспотребнадзора.

Люди, которые носят маску, болеют в 1,8 раза реже, а при использовании перчаток вероятность снижается в 1,3 раза. Отмечается, что средства индивидуальной защиты отлично помогают при контакте с заболевшими ОРВИ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гинцбург считает, что пандемия Covid-19 закончится в России через год. По словам Гинцбурга, около 80 процентов жителей России получится вакцинировать за 9-12 месяцев, но при условии, что к ноябрю этого года на 4-5 площадках будет около 5-6 млн доз вакцин.

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