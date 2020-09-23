Очередное заседание по делу историка Соколова пройдет в конце сентября

В Петербурге сентябрь завершится очередным заседанием по делу экс-доцента Олега Соколова. Его обвиняют в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уточняется, что новое заседание запланировали на 30 сентября, на 12:00.

В ходе заседания, которое проходило в среду, 23 сентября, заслушали показания свидетелей. В частности, в зале суда выступил судмедэксперт, он представил заключение, согласно которому в аспирантку Анастасию Ещенко стреляли с близкого расстояния. Конечности и голова девушки были отпилены уже после ее смерти. Эксперты также пришли к выводу о том, что руки убитой не просто отпиливали, но и доламывали.

Следствие считает, что в прошлом году историк Олег Соколов убил свою сожительницу аспирантку Анастасию Ещенко, а затем расчленил ее тело и попытался избавиться от останков.