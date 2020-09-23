Наполеон-расчленитель не просто пилил руки убитой аспирантке, но еще и доламывал их

В Петербурге проходит очередное заседание по делу историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. В суде огласили данные судмедэкспертизы.

В ходе слушания дела историка заявили, что, согласно заключению, кровавый Бонапарт не просто отпиливал руки, а доламывал их. На заседании также выступил судмедэксперт, который отметил, что смерть наступила от проникающих ранений.

«Это если бы речь шла о живом человеке», — заявил эксперт.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов города, были также ранения из другого оружия. Согласно заключению, Соколов стрелял в аспирантку с близкого расстояния. Конечности и голова убитой аспирантки были отпилены уже после ее смерти.

Эксперты также обнаружили множественное кровоизлияние и разрушение головного мозга. Туловище девушки также было отпилено.

Следствие считает, что в ноябре прошлого года бывший доцент СПбГУ историк Олег Соколов убил свою сожительницу Анастасию Ещенко, которая была аспиранткой в том же университете. Затем он расчленил ее тело. Соколова задержали у реки Мойки, при нем был рюкзак, в котором нашли конечности девушки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Олег Соколов, обвиняемый в серьезном преступлении, требует возмещения морального вреда от одной из своих экс-любовниц.