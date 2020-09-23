Россиянин десятки лет провел в рабстве на ферме в Польше

Российского гражданина на протяжение более двух десятков лет принуждали работать на ферме в Польше. В рабстве он находился с 1989 года.

Как сообщает телеканал Polsat, в 1989 году россиянин Николай Ерофеев приехал в одну из частей Советской армии в Польше в качестве гражданского работника. Спустя время советский войска ушли из страны, но мужчина решил остаться, находясь на территории Польши незаконно. Он нашел работу на ферме, но когда пошел слух о депортации из страны нелегалов, владелец фермы устроил его в другую семью, которая и взяла Ерофеева в рабство.

Хозяева фермы не разрешали ему выходить в город и не кормили. При этом мужчина не мог никому об этом рассказать, поскольку был нелегальным мигрантом. Он провел в таких условиях 23 года.

Ерофеев смог сбежать из рабства с помощью местной жительницы Иоланты Матейко, которая периодически приносила ему еду. Она увезла его в семью Тышкевичей, которая дала ему жилье, нашла работу и наняла адвоката. Несмотря на все случившееся, мужчина хочет остаться на ПМЖ в Польше.

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