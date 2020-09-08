Пираты в Нигерии взяли в плен двух россиян

Пираты в Нигерии взяли в плен двух россиян
Захват в плен произошел в Гвинейском заливе. Фото: pixabay

В Гвинейском заливе два российских моряка попали в плен к пиратам. Злоумышленники похитили мужчин с борта грузового судна Water Phoenix.

Как сообщает местное издание Nigerian Tribune, речь идет о капитане судна и одном члене экипажа, у которых есть российское гражданство. Остальные члены команды рефрижераторного судна успели укрыться в специально оборудованном помещении. Всего на судне находились семь россиян и одиннадцать филиппинцев.

Представитель российского посольства в Нигерии заявил, что информация о похищении моряков проверяется и дипмиссия общается с владельцами судна. Об этом пишет ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пираты взяли в заложники россиян и украинцев в Гвинейском заливе. Захват пленников произошел в двухстах милях от побережья Бенина.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
захват в плен нигерия пираты россияне


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Скорая работает на месте жесткого ДТП на Свердловской набережной
В России назвали сроки бархатного сезона на отечественных курортах
Сын Никаса Сафронова пожаловался на полученную травму в отеле Турции
Спасатели предотвратили пожар в коммуналке в центре Петербурга
«Запомните этот день»: человек с топором ворвался в супермаркет у ...
Пираты в Нигерии взяли в плен двух россиян
В доме покойной певицы Легкоступовой нашли два трупа
Фильм «Мулан» осудили за съемки рядом с концлагерями в Китае