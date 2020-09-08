Пираты в Нигерии взяли в плен двух россиян

В Гвинейском заливе два российских моряка попали в плен к пиратам. Злоумышленники похитили мужчин с борта грузового судна Water Phoenix.

Как сообщает местное издание Nigerian Tribune, речь идет о капитане судна и одном члене экипажа, у которых есть российское гражданство. Остальные члены команды рефрижераторного судна успели укрыться в специально оборудованном помещении. Всего на судне находились семь россиян и одиннадцать филиппинцев.

Представитель российского посольства в Нигерии заявил, что информация о похищении моряков проверяется и дипмиссия общается с владельцами судна. Об этом пишет ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пираты взяли в заложники россиян и украинцев в Гвинейском заливе. Захват пленников произошел в двухстах милях от побережья Бенина.