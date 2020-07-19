Пираты взяли в заложники россиян и украинцев в Гвинейском заливе

Пираты взяли в заложники россиян и украинцев в Гвинейском заливе
Сейчас судно дрейфует у берегов Африки. Фото: pixabay

Большая часть экипажа танкера, на котором были российские и украинские моряки, захвачена в плен пиратами. Это произошло в Гвинейском заливе у берегов Африки.

Как сообщает интернет-портал Maritime Bulletin, морские пираты атаковали танкер Curacao Trader, которым владеет компания Alison Management Corp.

Захват пленников произошел в двухстах милях от побережья Бенина. На экипаж судна напали восемь корсаров. Предварительно, у них в плану находятся 13 моряков — девять граждан РФ и четверо граждан Украины.

По последней информации, судно продолжает дрейфовать у берегов континента. Туда направили два корабля — гражданский и военный.

Сейчас российские дипломаты пытаются связаться с похитителями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гвинейском заливе у побережья на западе Африки пираты напали на судно RIO MITONG, которое шло под флагом Коморских островов.

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