Россияне оказались в заложниках у пиратов в Гвинейском заливе

Россияне оказались в заложниках у пиратов в Гвинейском заливе
Фото: pixabay

В Гвинейском заливе у побережья на западе Африки пираты напали на судно RIO MITONG, которое шло под флагом Коморских островов.

Как сообщает специализирующийся на морской безопасности портал Dryad Global, ссылаясь на свои источники, пираты на скоростной лодке подошли к судну, которые стояло в порту Малабо, и похитили двух моряков. По предварительным данным, ими являются граждане России и Украины. Остальные члены экипажа находятся в безопасности.

Кроме того, по данным портала, 9 мая пираты вывезли еще двух членов экипажа родом из России с судна DJIBLOHO. О состоянии пленных и их местонахождении пока ничего не известно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что источники рассказали, что пираты напали на судно в Бенине и взяли в заложники восемь человек. К сожалению, среди них есть трое граждан России»,

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