Трое россиян находятся в плену у пиратов

Пока что непонятно, каково их состояние.

Об этом стало известно сегодня, 21 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на посольство России в Бенине и Того. Источники рассказали, что пираты напали на судно и взяли в заложники восемь человек. На данный момент известно, что среди них есть трое россиян. Их личности не установлены – непонятно, каково их состояние и где они сейчас находятся.

«К настоящему моменту пираты покинули территориальные воды Бенина вместе с восемью заложниками. К сожалению, среди них есть трое граждан России»,

— отметили в посольстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря». По предварительным данным, зрители смогут увидеть героя в шестой части франшизы.