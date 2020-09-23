Стало известно о комедийном спин-оффе «Отряда самоубийц»

Стало известно о комедийном спин-оффе &#171;Отряда самоубийц&#187;
Миротворец в "Отряде Самоубийц"

Американский интернет-сервис HBO Max заказал спин-офф сериала «Отряд самоубийц». Он будет называться «Миротворец», а главную роль сыграет Джон Сина.

Как сообщает Variety, снявший «Отряд самоубийц» сценарист и режиссер Джеймс Ганн также напишет сценарий к «Миротворцу» и снимет несколько эпизодов, включая пилотный.

Сериал описывают как приключенческую комедию. Всего HBO Max заказал восемь серий спин-оффа, сюжет которого вертится вокруг персонажа из вселенной DC Comics. Зрители смогут узнать о происхождении Миротворца — человека, который верит в мир любой ценой, независимо от того, сколько людей ему придется убить, чтобы получить его.

К производству сериала должны приступить в начале 2021 года.

«Миротворец» — это возможность погрузиться в текущие мировые проблемы через призму этого супергероя/суперзлодея/и самого большого придурка в мире», — сказал Ганн.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Marvel отложила «Черную вдову» до мая 2021 года.

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