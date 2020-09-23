Бутерброд с помидором оставил мужчину без ноги

В городе Бонхилл (Шотландия) мужчина упал, поскользнувшись на помидоре, который выпал из бутерброда. После этого ему ампутировали ногу.

Как сообщает The Mirror, 65-летний пенсионер Малколм Уайт шел с сэндвичем по саду, когда кусочек помидора выпал и мужчина на нем поскользнулся. Во время падения он ударился пальцем о плинтус.

После инцидента его палец почернел, в больнице Уайт выяснил, что палец сломан. Повторный прием ему назначили на понедельник. Однако за выходные почернела уже вся стопа и супруга пенсионера вызвала врача.

Шотландец рассказал, что не запомнил события, которые происходили после. Он очнулся в реанимации и узнал, что из-за образовавшихся тромбов ему придется ампутировать ногу до колена, иначе все могло закончиться крайне печальным исходом.

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