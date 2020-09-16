Жена умершего петербургского музыканта объяснила, зачем сделала селфи с мертвым мужем

После публикации экстравагантного селфи в адрес Екатерины посыпалось немало проклятий, однако девушка не обращает на них внимания. Фото: pixabay.com

После публикации экстравагантного селфи в адрес Екатерины посыпалось немало проклятий, однако девушка не обращает на них внимания. Фото: pixabay.com

Супруга петербургского музыканта Павла Бесфамильного, Екатерина Киттель, поразила общественность, вложив в социальной сети селфи с умершим мужем.

Ошеломляющим снимком девушка поделилась практически сразу после смерти музыканта. Теперь, после похорон Павла, Екатерина все же решила объяснить свой поступок, а заодно и пролить свет на тайну смерти молодого исполнителя. Оказалось, что возможность совместного снимка после смерти одного из влюбленных пара обсуждала задолго до трагического события: и оба пришли к выводу, что не против такого поступка.

«Это моя последняя совместная фотография с мужем. А это мой любимый человек», — сказала Екатерина изданию «КП — Санкт-Петербург».

По предварительной информации, Павел умер от анафилактического шока. Экс-звезда андерграундной музыки Петербурга последнее время работал на стройке — Екатерина предполагает, что муж мог «съесть что-то не то» на работе.

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