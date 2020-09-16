Жена умершего петербургского музыканта объяснила, зачем сделала селфи с мертвым мужем

Супруга петербургского музыканта Павла Бесфамильного, Екатерина Киттель, поразила общественность, вложив в социальной сети селфи с умершим мужем.
Ошеломляющим снимком девушка поделилась практически сразу после смерти музыканта. Теперь, после похорон Павла, Екатерина все же решила объяснить свой поступок, а заодно и пролить свет на тайну смерти молодого исполнителя. Оказалось, что возможность совместного снимка после смерти одного из влюбленных пара обсуждала задолго до трагического события: и оба пришли к выводу, что не против такого поступка.
«Это моя последняя совместная фотография с мужем. А это мой любимый человек», — сказала Екатерина изданию «КП — Санкт-Петербург».
По предварительной информации, Павел умер от анафилактического шока. Экс-звезда андерграундной музыки Петербурга последнее время работал на стройке — Екатерина предполагает, что муж мог «съесть что-то не то» на работе.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в деле погибшего рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) сменился следователь.