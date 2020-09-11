В деле об убийстве Энди Картрайта сменили следователя

Отмечается, что подозреваемую допрашивали не по правилам и сейчас предстоит разобраться с этим.

В деле об убийстве рэпера Энди Картрайта сменился руководитель следственной группы. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что подозреваемую, супругу артиста Марину Кохал, допрашивали с рядом нарушений. При ней не было адвокатов, следователь позволял себе угрожать. Защитник обвиняемой Сергей Лукьянов заявил, что все еще ждет пояснений в связи с давлением следствия.

Напоминаем, что расчлененное тело Энди Картрайта обнаружили 29 июля в квартире на Невском проспекте. Кохал уверяет, что рэпер умер от передозировки наркотиков, а она пыталась скрыть этот факт. При экспертизе выяснилось, что Картрайт не употреблял перед смертью запрещенных веществ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд оставил вдову рэпера Картрайта под стражей.