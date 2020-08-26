Суд оставил вдову рэпера Картрайта под стражей

Санкт-Петербургский районный суд оставил без изменений постановление об аресте Марины Кохал, вдовы убитого рэпера Энди Картрайта. Ее оставили под стражей до 30 сентября.

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. Последнее постановление об избрании меры пресечения в отношении Кохал было вынесено Смольнинским районным судом. Ее обвиняют в убийстве своего мужа.

Обжаловать вынесенное решение суда об аресте пытался адвокат Кохал Сергей Лукьянов.

Напомним, труп рэпера Энди Картрайта был найден в квартире на Невском проспекте. Его обнаружили в пяти мешках в холодильнике. Супруга Картрайта рассказала, что Юшко (настоящая фамилия исполнителя) умер от передозировки наркотиками. Не желая для своего мужа подобной «бесславной» гибели, Кохал решила расчленить его тело и сделать так, будто рэпер просто «исчез».

Однако, следствие, в ходе расследования уголовного дела об убийстве, с доводами вдовы оказалось не согласилось. Согласно их версии, женщина убила мужа из-за конфликта, а позднее намеревалась избавиться от улик. Примечательно, что по результатам первой экспертизы, следов наркотиков в организме погибшего обнаружено не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вдова Картрайта показала, где расчленяла рэпера.