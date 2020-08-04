Вдова Картрайта показала, где расчленяла рэпера

Вдова рэпера Энди Картрайта Марина Кохал показала следователям квартиру, в которой расчленяла тело супруга. Видео следственного эксперимента показали правоохранители.

В кадр попала небольшая комната с диваном. На видео видно, что повсюду разбросаны салфетки.

Тело рэпера обнаружили 30 июля в квартире на Невском проспекте. Оно было расфасовано по пакетам. При этом скончался рэпер еще 25 июля. Сама Кохал заявила, что ее супруг умер от передозировки наркотиками, она якобы захотела скрыть этот факт и решила расчленить его тело.

Изначально Кохал проходила по делу об убийстве как свидетель, но вскоре ее статус сменили на обвиняемую.

Накануне gazeta.spb.ru писала о том, что по решению суда вдова была арестована до 30 сентября. Сама она рассчитывала на домашний арест, чтобы быть рядом с маленьким ребенком. Ее адвокат заявил, что намерен обжаловать арест.