Адвокат вдовы рэпера Картрайта обжалует ее арест

Защитник, представляющий интересы жены погибшего рэпера Энди Картрайта, намерен подать жалобу не вынесенное решение суда об аресте.

Напомним, вчера, 3 августа, Смольнинский районный суд отправил Марину Кохал под арест до 30 сентября, несмотря на прошение защиты ограничиться домашним арестом. В качестве аргумента для такого решения приводилось наличие маленького ребенка у женщины.

Адвокат Кохал Сергей Лукьянов сообщил, что решение суда будет обжаловано. Женщине назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, труп хип-хоп исполнителя Энди Картрайта был найден правоохранителями в одной из квартир на Невском проспекте. Тело рэпера обнаружили в пяти мешках в холодильнике. Его жена рассказала, что Юшко (настоящая фамилия исполнителя) умер от передозировки запрещенными веществами. Не желая для своего мужа подобной «бесславной» гибели, Кохал решила расчленить его тело и сделать так, будто рэпер просто «исчез».

Однако, следствие, в ходе расследования уголовного дела об убийстве, с доводами вдовы оказалось не согласно. Согласно версии специалистов, женщина убила мужа из-за конфликта, а позднее намеревалась избавиться от улик. Примечательно, что по результатам первой экспертизы, следов наркотиков в организме погибшего обнаружено не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд отправил вдову расчлененного рэпера Картрайта под арест.