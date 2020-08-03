Суд отправил вдову расчлененного рэпера Картрайта под арест

Марина Кохал, вдова рэпера Энди Картрайта, тело которого нашли расчлененным в квартире на Невском проспекте, отправится под арест.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, такое решение в понедельник, 3 августа, принял Смольнинский районный суд. Вину Кохал не признала.

Под стражей она пробудет до 30 сентября 2020 года.

Ранее суд постановил продлить задержание женщины.

Тело рэпера, расфасованное по нескольким пакетам, нашли в квартире на Невском проспекте 30 июня. Туда полиция наведалась после того, как правоохранителям позвонила адвокат. Она рассказала о том, что ее знакомая пытается скрыть смерть мужа, который скончался от передозировки наркотиками.

О передозировке сообщала и сама Кохал. Она утверждала, что не хотела, чтобы окружающие знали о том, что рэпер употреблял наркотические вещества. Первая экспертиза, однако, следов наркотиков в крови рэпера не нашла.

Изначально вдова проходила по делу об убийстве как свидетель, позже ее статус сменили на обвиняемую.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в ближайшее время в Петербург планирует приехать мать Картрайта. По словам адвоката, женщина находится в нервном потрясении.