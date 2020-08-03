У нее нервное потрясение: адвокат рассказал о состоянии матери расчлененного Картрайта

Адвокат рассказал, в каком состоянии находится мать убитого в Петербурге рэпера Энди Картрайта. В ближайшее время она приедет из Украины.

Как сообщил адвокат, он будет настаивать на том, чтобы ребенок рэпера был передан его бабушке со стороны отца. Он подчеркнул: женщина не имеет никаких имущественных требований, сообщает «Пятый канал».

По словам защиты, мать рэпера находится в подавленном состоянии, она испытывает нервное потрясение.

«Она хочет только одного, чтобы истина по делу была установлена, а виновные понесли наказание», — сообщил адвокат.

Тело рэпера Картрайта нашли расфасованным по пакетам в квартире на Невском 30 июля. Изначально его уже вдова Марина Кохал заявила, что он скончался от передозировки наркотиками, что она попыталась скрыть. Сама она проходила по делу как свидетель, однако затем ее статус изменился на обвиняемую по делу об убийстве.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что суд продлил Кохал срок задержания.