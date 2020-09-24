Боль в спине может быть симптомом тяжелого вида рака

Боль в спине может быть симптомом рака. Фото: unsplash

Боль в спине может быть симптомом рака. Фото: unsplash

Рак поджелудочной железы может стать причиной возникновения болей в спине, заявляют специалисты Cancer Research UK.

Как сообщает Express, рак поджелудочной железы периодически путают с заболеваниями межпозвонковых дисков из-за расположения этого органа. При этом сначала боль может возникнуть в области живота, а потом перейти на спину.

Врачи объясняют, что боль может усилиться в горизонтальном положении и уменьшится в сидячем положении. Также дискомфорт может усиливаться после еды.

Специалисты утверждают, что в случае непроходящих болей в спине необходимо обратиться ко врачу, если боли не вызваны травмами и физическими нагрузками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве рассказали о риске развития рака у бывших курильщиков. При отказе от привычки риск развития онкологии все равно останется на продолжительное время.