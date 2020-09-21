В Минздраве рассказали о риске развития рака у бывших курильщиков

В Минздраве рассказали о риске развития рака у бывших курильщиков
Бросить курить никогда не поздно, но чем раньше это произойдет, тем лучше. Фото: Pixabay

В случае, если человек решает навсегда отказаться от вредной привычки, стоит понять, что риск развития онкологии все равно останется на продолжительное время.

По словам онколога и генерального директора НМИЦ радиологии Минздрава России Андрея Карпина повышенный риск заболеть раком легких у бросивших курить остается с ними на протяжении 10 лет. Только по прошествии этого периода времени человек полностью избавляется от клейма курильщика. Об этом специалист рассказал в ходе всероссийской акции «Неделя здоровья», сославшись на данные Всемирной организации здравоохранения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что курение ускоряет процесс старения. Изменения во внешности курящих людей вызваны вредной привычкой, а не генами, которые увеличивают шансы сигаретной зависимости. Результаты исследования показали, что внешность курильщиков люди оценивали намного хуже, чем облик их ровесников без данной вредной привычки.

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