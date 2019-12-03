Курение ускоряет процесс старения

Курение ускоряет процесс старения
Было проведено исследование. Фото: pixabay.com

Эксперты выяснили, что курение ускоряет процесс старения лица.

Как сообщает PLOS Genetics, изменения во внешности курящих людей вызваны вредной привычкой, а не генами, которые увеличивают шансы сигаретной зависимости.

Для проведения исследования ученые отобрали пары близнецов, в которых пристрастие к привычке имел только один из них. Результаты исследования показали, что внешность курильщиков люди оценивали намного хуже, чем облик их ровесников без данной вредной привычки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что исследование китайских ученых показало, что пассивное курение может спровоцировать патологические изменения глаз у детей, рассказал замминистра здравоохранения Олег Салагай.

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