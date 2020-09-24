Суд Ленобласти отправил убийцу трансгендера в СИЗО до 15 октября

Кировский суд Ленинградской области оставил Юрия Яновского, подозреваемого в убийстве и расчленении трансгендера из Таджикистана, в СИЗО, как минимум, до 15 октября.

Соответствующий приговор вероятному преступнику огласили в суде города Кировска в Ленобласти в среду, 23 сентября. Напомним, что скандальное убийство молодого трансгендера произошло в январе 2020 в одном из апарт-отелей на Васильевском острове. Следствию известно, что и жертва, и убийца являлись приверженцами нетрадиционной сексуальной ориентации.

Останки погибшего позже были найдены в реке Мга — таким образом расчленитель решил избавится от свидетельства преступления. Юрия Яновского, проживавшего в Санкт-Петербурге, задержали 22 сентября на территории Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о подробностях резонансного происшествия.